Il flagello degli infortuni muscolari non risparmia nemmeno il Como, che perde il proprio fantasista Assane Diao: il giocatore ispano-senegalese, che si è dovuto fermare durante la partita di Champions League persa contro il Feyenoord, ha rimediato infatti una lesione al flessore della coscia sinistra che lo costringerà a fermarsi ai box per circa tre settimane. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 14:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.