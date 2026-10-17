Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza del problema infortuni, soffermandosi in particolar modo sui recuperi di Kean e Diao: "Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l'Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta".

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 17 ottobre 2026 alle 15:32 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione