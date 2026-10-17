Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza del problema infortuni, soffermandosi in particolar modo sui recuperi di Kean e Diao: "Per Moise manca ancora un 'pezzettino': magari una settimana, magari dieci giorni. Non lo so bene, ma sta meglio. Assane ha avuto un piccolo infortunio muscolare difficile da valutare: dicono 2-3 settimane, dopo la sosta… Io spero di recuperarlo per l'Inter (domenica 8 novembre, ndr), altrimenti andremo a dopo la sosta".