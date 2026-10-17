Se rinascita doveva essere, non poteva che accadere con un nuovo comandante: il Venezia vince la prima partita in stagione e lo fa all'esordio di Davide Nicola sulla panchina dei lagunari. Battuto 1-0 il Napoli al termine di una gara ricchissima di emozioni. Se nella prima frazione era stato il Napoli a farsi preferire, nella ripresa il Venezia ha alzato il baricentro, segnando il vantaggio con Adams dopo uno svarione difensivo di Rrhamani. De Bruyne sbaglia il rigore (parato da Stankovic). Il portiere scuola Inter si supera a ripetizione facendo altri grandi interventi che permettono ai veneti di conquistare il primo successo e i primi tre punti del campionato. Gli episodi hanno condannato un Napoli molto volitivo in fase offensiva, ma poco preciso nella concretizzazione. A fine gara i giocatori del Napoli sono andati a rapporto con il settore ospiti e martedì la sfida di Champions può diventare decisiva per il futuro di Allegri.