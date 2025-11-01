Protagonista nella conferenza stampa pre Milan-Roma, Massimiliano Allegri disegna la sua griglia scudetto elencando le squadre in corsa: "A livello di rosa le favorite sono Inter e Napoli, però c'è un gruppo di squadre che lottano per i primi quattro posti, in cui c'è la Juve, c'è il Milan, la Roma, l'Atalanta, rientrerà la Lazio... C'è il Bologna e c'è il Como. Noi non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale, cioè quello di tornare a giocare la Champions. Bisogna far fatica, sudare. Non dobbiamo deprimerci per due pareggi, bisogna avere equilibrio e continuità perché se vinci risali in classifica. Domani è un altro passo da fare in avanti per arrivare a marzo nelle migliori condizioni per lottare per i primi quattro posti. I primi mesi della stagione sono fondamentali per creare le basi per il finale di stagione. Non bisogna pensare, ma fare".

Il tecnico rossonero aggiorna poi sugli infortunati, augurandosi di recuperare Ivan Pulisic e Adrien Rabiot per il derby in arrivo dopo la sosta: "Se andranno in nazionale? Intanto vediamo se li recuperiamo. Pulisic credo ci sia per Parma, poi vedremo se andrà in nazionale. Noi collaboriamo con i ct e capiscono i momenti e le condizioni fisiche dei giocatori: anche a loro servono giocatori sani. Siamo in contatto con tutti e noi gli diremo in che condizioni fisiche sono i giocatori".