Chiamato ai voti del 'Fifa The Best' in qualità di capitano della Turchia, Hakan Calhanoglu ha espresso le canoniche tre preferenze stabilite dal regolamento, che non evocano bei ricordi alla sua Inter. Il podio composto dal numero 20 di Cristian Chivu parla tutto francese e vede protagonisti tre rivali ben noti dalle parti di Milano: Dembelé, Nuno Mendes e Hakimi. Tutti e tre giocatori del PSG, avversario che ha sconfitto l'Inter nella finale di Monaco.