Primo allenamento a Riad per i ragazzi di Vincenzo Italiano in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. I rossoblù hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto in una bella giornata di sole all’Al Nassr Club; a loro si è unito Martin Vitík, tornato a disposizione dopo lo stop per infortunio.

Lukasz Skorupski ha invece svolto allenamento differenziato sul campo, mentre Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole.