In vista della sesta edizione della Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita a partire da domani, sarà introdotta una novità nelle divise da gioco delle quattro squadre partecipanti: i giocatori di Napoli, Milan, Bologna e Inter indosseranno infatti le loro maglie con i cognomi scritti in lingua araba, in un'iniziativa che è la prima del suo genere nella storia.

Questa iniziativa nasce da un accordo tra la Lega Calcio Serie A e il Ministero dello Sport saudita, nell'ambito degli sforzi per promuovere l'identità culturale del Regno saudita ospitando tornei internazionali. Per questi giorni in Medio Oriente, l'Inter ha scelto come base per i propri allenamenti lo stadio Prince Faisal bin Fahd.