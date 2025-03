Luca Pellegrini entra di nuovo a far parte della rosa della Lazio per le ultime nove giornate della Serie A 2024-25. Marco Baroni, tecnico dei biancocelesti, ha deciso di reintegrare in lista il terzino mancino alla luce dell'infortunio occorso a Patric. Che, di conseguenza, è stato depennato dall'elenco.