Dopo Vlahovic la Serie A perde anche Berardi. L'attaccante neroverde si è sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio rimediato nell'ultima sfida di campionato contro il Como.

"Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra", si legge nella nota ufficiale del club neroverde. Berardi ha già iniziato l’iter riabilitativo. Si prevede un lungo stop. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 17:53
Autore: Raffaele Caruso
