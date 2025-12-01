Si conferma l’aura di pessimismo in casa Juventus per le condizioni di Dusan Vlahovic. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, il tecnico bianconero Luciano Spalletti parla così delle condizioni dell’attaccante serbo:

"Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perché sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2/3 mesi. Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo. Ora è questione di coglierle e saperle vedere, perciò è possibile tutto ma io preferivo averlo a disposizione, perché era molto dentro alla squadra".