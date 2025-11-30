Gian Piero Gasperini analizza con lucidità la sconfitta della sua Roma contro il Napoli, arrivata per 1-0 all’Olimpico. Ai microfoni di DAZN, il tecnico giallorosso parte dall’episodio che ha deciso la gara: “Questi episodi si possono interpretare in tanti modi, faccio fatica a essere netto. Si può fischiare o non fischiare. Non è una situazione chiara, ma scivolate del genere vengono spesso punite. Al di là di questo, siamo rimasti scoperti male: ci abbiamo messo del nostro, non dovevamo concedere quel tipo di ripartenza, soprattutto in quel momento della partita. È stato un nostro errore. Peccato”.

Sul tema della copertura difensiva, Gasperini riconosce che la Roma deve ritrovare equilibrio:

“Abbiamo vinto tante partite subendo pochi gol, ed è quello che ci ha portato così in alto. È chiaro che dobbiamo mantenere una copertura migliore: in quella fase non siamo stati bravi”.

Il tecnico dà merito anche al Napoli, pur sottolineando come la partita sia stata povera di vere emozioni:

“Un po’ di tutto. Il Napoli ha tirato pochissimo. La gara era bloccata e poco produttiva. Forse abbiamo pagato la partita di giovedì: non avevamo la solita velocità e, quando la manovra è lenta, tutto diventa più difficile. Siamo arrivati a questa sfida un po’ incerottati e non siamo riusciti a giocarla come al solito”.

Infine, sugli scontri diretti:

“Sono state partite diverse. Oggi abbiamo giocato sotto tono, il ritmo era più lento da entrambe le parti. Non avevamo l’energia nervosa giusta. Dispiace, ma non è una gara che compromette il percorso. Il campionato è lungo, bisogna guardare avanti”.