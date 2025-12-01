Brutta tegola per la Juventus che perde Dusan Vlahovic per almeno due mesi. Il club bianconero aggiorna sulle condizioni dell'attaccante serbo: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus-Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J Medical.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate", il comunicato diffuso dalla Vecchia Signora.

