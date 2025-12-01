"Sono convinto che il Napoli sia più forte dell'anno scorso, bisogna riuscire a sperimentare i nuovi acquisti per farli affezionare a questa maglia. Il calciatore non la sente se fa pochi minuti, invece gli infortuni hanno permesso ai nuovi di dimostrare le proprie capacità: sono straordinari". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parlando a Sky Sport a margine del ' Gran Galà del Calcio'.

"Io sono convintissimo che continueremo a fare un grandissimo campionato, ma bisogna avere rispetto degli altri competitor che sono all'altezza - ha aggiunto DeLa -. E' un bellissimo campionato, siamo tutti lì. I due scudetti vinti? L'emozione non può avere riferimenti precisi, ti coglie in un momento".