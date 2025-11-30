Antonio Conte si gode lo scalpo della Roma e un altro passo da grande squadra. Intervistato da DAZN dopo lo 0-1 dell’Olimpico, il tecnico del Napoli analizza una vittoria pesante, arrivata nonostante le molte assenze che stanno condizionando questo periodo.

Il discorso parte da un tema insolito: la pausa che il tecnico si è preso in settimana. “In Inghilterra è normale. Al Chelsea non la chiedevo nemmeno, me la davano. E da ora la farò sempre: fa bene a me, alla mia famiglia e anche allo staff che resta a Castel Volturno. È una boccata d’ossigeno positiva per tutti”.

Conte elogia la prestazione dei suoi, maturata su un campo tutt’altro che semplice:

“Venire a Roma e giocare con questa autorità non era facile. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l’avversario dritto negli occhi, sin dall’inizio, e lo hanno fatto. Siamo in un momento di grande difficoltà per le tante indisponibilità che dureranno ancora. Non sono preoccupato, ma spero davvero che non ci succeda altro”.

Il tecnico spiega anche il ritorno al sistema di gioco delle prime uscite:

“È stata una necessità numerica. Dietro Lobotka e McTominay abbiamo Elmas come jolly e Vergara, un ragazzo del vivaio che dovrà giocare perché ho bisogno di alternative. Ma la squadra sta dimostrando entusiasmo, voglia e determinazione: sono le stesse qualità che l’anno scorso ci hanno portato allo scudetto”.

Sulle parole del presidente De Laurentiis, Conte risponde con sincerità:

“Mi fanno piacere. Questo per noi è un momento da elmetto: mantenere questo livello è incredibile. Dobbiamo fare di necessità virtù, restare uniti e superare le difficoltà. Il messaggio è chiaro: se vogliamo, possiamo”.