PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi la special edition di PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato appositamente per la 38esima edizione della EA SPORTS FC Supercup, competizione che andrà in scena a Riyadh con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (il 18 dicembre 2025 Napoli vs. Milan e il 19 dicembre 2025 Bologna vs. Inter) e la Finale il 22 dicembre 2025. Il look premium di PUMA Orbita nella colorway Gold celebra l’eccellenza sportiva dei quattro Club partecipanti alla competizione.

Realizzato con i più alti standard tecnologici, il pallone garantisce precisione nei passaggi, traiettorie stabili e un controllo ottimale. Ogni dettaglio è pensato per migliorare le prestazioni dei calciatori e offrire agli spettatori un’esperienza visiva coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance.

Il pallone PUMA Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l`aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali.

Grazie alla partnership tra Lega Calcio Serie A e EA SPORTS FC, il pallone PUMA sarà presto disponibile anche all’interno del videogioco EA SPORTS FC™ 26, permettendo ai fan di vivere in modo autentico la competizione nel mondo digitale.

Insieme al pallone ufficiale della EA SPORTS FC Supercup, PUMA presenta la nuova LEGA CALCIO Polo Vintage, sviluppata in collaborazione con Lega Calcio Serie A e caratterizzata dalla presenza dell’iconico logo storico della Lega Calcio, un elemento che richiama l’eredità del calcio italiano. La polo è disponibile in tre colorway, New Navy - PUMA White, Warm White - PUMA Black e Bordeaux - PUMA White.