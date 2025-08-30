Intervenuto sul suo canale Twitch dove ha improvvisato un'auto-intervista divertente, l'attaccante del Milan, Rafa Leao, momentaneamente ai box per via di un trauma elongativo al polpaccio destro, ha rilasciato una serie di dichiarazioni inequivocabili rispetto agli obiettivi stagionali: "I ragazzi hanno fatto un gran lavoro - ha detto a proposito del match di ieri sera tra i rossoneri e il Lecce -. Gran vittoria su un campo difficile, la squadra ha fatto un gran lavoro, ha giocato molto bene, sapevamo che era una partita difficile quindi dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra".
Sul recupero gli obiettivi:
"Sto bene. Lavoro per tornare presto in squadra per aiutarla con gol e assist. Tutti, sia chi va in campo sia quelli in panchina stanno facendo un gran lavoro, l'allenatore è molto bravo".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
