Dopo il successo di Lecce, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La maglia del Milan non ti fa vincere le partite, bisogna giocare con grande intensità. Stasera abbiamo avuto pazienza ed è positivo, quando la palla non ce l'abbiamo noi non bisogna aprirsi come è successo con la Cremonese".

Ti piace Nkunku?

"E' un giocatore di grande qualità, davanti abbiamo ottimi giocatori, l'importante è trovare i giusti equilibri".