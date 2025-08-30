Intervistato da La Repubblica, l'ex bomber francese David Trezeguet elegge le sue favorite per il campionato immaginando una lotta a due. Ed escludendo la sua Juventus: "Chi sono le favorite in campionato? Il Napoli perché ha vinto l'ultimo scudetto e ha fatto acquisti mirati come De Bruyne. L'Inter è una squadra solida, che sa cosa bisogna fare per arrivare fino in fondo. E poi vorrà prendersi una rivincita. Tutte le altre sono da verificare".