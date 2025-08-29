Intervistato da Sky prima di Lecce-Milan, Igli Tare ha commentato il difficile avvio di stagione dei rossoneri e le possibili mosse in questi ultimi giorni di mercato. "Nkunku? La cosa più difficile è quella di fare la scelta giusta - ha detto il neo diesse milanista -. È un giocatore che è sempre stato nei nostri radar. Abbiamo cercato di completare il nostro reparto offensivo, soprattutto dopo l’infortunio di Leao c’era una mancanza di velocità. Abbiamo preso in considerazione di fare quest’operazione che fino a 3-4 giorni fa era non era possibile perché i costi erano completamente diversi. Poi abbiamo approfittato della situazione che lui aveva col Chelsea e siamo stati bravi a concluderla".

"Dovbyk? Numericamente come siamo adesso penso che siamo completi, ma stiamo valutando un’alternativa di scambio, se sarà fattibile si saprà dopo la partita. Alternativo a Gimenez? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana, anche con l’allenatore siamo stati chiari. Dobbiamo avere una rosa giusta. Si potrà solo in caso di scambio, altrimenti rimarremo come siamo. Akanji? Ancora non l’abbiamo convinto, ma questo cambio di modulo ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo essere bravi in questi ultimi giorni di cercare di portare a casa un giocatore di esperienza. Lui è un profilo che ha esperienza e qualità per giocare per il Milan".

Tare conferma l'accordo con l'Atalanta per Musah: "La valutiamo dopo la partita questa situazione, abbiamo un accordo con l’Atalanta, ma l’infortunio di Jashari ha complicato la situazione. La decisione definitiva arriverà domani".

Infine, l'amarezza per il ko interno all'esordio con la Cremonese: "Sono rimasto traumatizzato. Mi aspettavo tutto tranne quel risultato. È stata una settimana da incubo, dobbiamo cercare di tornare a vincere perché la vittoria ti dà sicurezza e tranquillità nel fare le cose".