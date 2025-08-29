Continua il momento no del Sassuolo, mentre la Cremonese va alla pausa addirittura a punteggio pieno. L'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A finisce 3-2 per i grigiorossi che prima si fanno rimontare due reti e poi trovano la stoccata vincente dagli undici metri in pieno recupero.

Padroni di casa avanti 2-0 nel finale di prima frazione con l'uno-due firmato Terracciano-Vazquez tra il 37' e il 39'. Pinamonti al 65' e un rigore di Berardi al 73' riportano il punteggio in parità, ma al 93' arriva il 3-2 definitivo di De Luca sempre dagli undici metri. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 20:26
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print