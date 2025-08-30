Lo Slavia Praga, avversario dell'Inter in Champions il prossimo 30 settembre, ha giocato questa sera in campionato. I cechi hanno vinto la partita, volano temporaneamente in testa alla classifica in attesa dello Sparta Praga. Successo esterno per 2-1 sul campo del Mlada Boleslav. Ospiti avanti con Chytil, il pareggio di Vojta risulta essere temporaneo perché il classe 2003 Chaloupek sigla il definitivo acuto per la squadra di Trpisovsky. Nel finale, in pieno recupero, anche il poker messo a segno da Schranz.