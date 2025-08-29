Il Milan di Allegri, dopo la batosta dell'avvio di campionato, rialza la testa andando a vincere 2-0 a Lecce.

Dopo due reti annullate giustamente tramite revisione VAR (la prima a Gabbia per una spinta a due mani, la seconda a Gimenez per offside), i rossoneri trovano il gol del vantaggio grazie a un colpo di testa di Loftus-Cheek al minuto 66 su piazzato di Modric. Il raddoppio che chiude i giochi è di Pulisic che approfitta di una dormita di Danilo Veiga e insacca alle spalle di Falcone all'86'.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 22:55
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
