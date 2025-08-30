L'agente di mercato Stefano Lombardi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del futuro di Piero Ausilio. "Lui è una colonna portante dell’Inter. Un valore aggiunto. Credo che alla fine rimarrà in nerazzurro”, le sue parole.

Spazio anche al caso Lookman. "Rimarrà all’Atalanta. Poi magari verrà fuori qualcosa dall’estero”, ha aggiunto. 

Data: Sab 30 agosto 2025 alle 21:06
Autore: Raffaele Caruso
