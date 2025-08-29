Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha accolto anche i nuovi acquisti tra cui c'è l'ex Inter Gaetano Oristanio:

Cosa aggiungono Oristanio e Cutrone?

"Oristanio è l'unico acquisto fatto finora, sicuramente è un giocatore che ci può dare tanto tra le linee, sa legare gioco e fare uno contro uno. Ci aggiunge tanto valore, domani sarà a disposizione, vedremo se c'è la possibilità di giocare".

Chi è temibile nell'Atalanta?

"Hanno tanti punti di forza: riconquistare la palla alti, il pressing, capacità individuali di tanti giocatori. È una squadra forte, altrimenti non avrebbe fatto quel percorso. Noi dobbiamo creare la partita che dobbiamo giocare e anche essere pronti a vivere momenti che non rispecchiano ciò che abbiamo preparato".