Leonardo Semplici ha parlato a Radio Marte, soffermandosi sulla lotta Scudetto. Di seguito le sue parole: "E’ presto per fare previsioni, ma la prima giornata ha confermato che Napoli e Inter sono più avanti delle altre squadre nella lotta al titolo. I giorni di mercato che restano possono cambiare un po’ gli equilibri, se Juventus, Milan e Roma faranno altri acquisti, ma le prime due dello scorso anno sono in vantaggio sulle altre".