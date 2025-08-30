"È stata una bella settimana. La squadra si è allenata bene con una bella energia". Ha esordito così Igor Tudor in conferenza stampa della gara con il Genoa valida per la seconda giornata di Serie A EniLive, conferenza durante la quale l'allenatore bianconero parla anche degli accoppiamenti stabiliti dalle urne di Montecarlo per la nuova stagione di Champions League prima di dribblare l'argomento sostituto di Cambiaso, argomento che riguarda anche l'Inter, prossimo avversario della squadra piemontese. "Domani bisognerà fare una grande gara contro un avversario che non ti regala nulla e sono molto organizzati. Corrono tanto, sono belli tosti e organizzati, poi conosciamo lo stadio. Bisognerà fare bene per prendere i punti" ha continuato.

Un commento sulla Champions League?

"Poteva andare peggio o meglio. Soddisfatto o no cambia poco, sono partite difficili. Ragazzi quando vedono la Champions cambia tutto. Abbiamo goduto di questo sorteggio, tutti insieme, ce lo siamo guadagnati con grande sacrificio e sudore negli ultimi mesi e allora il giorno prima ho detto di goderselo".

Chi può giocare al posto di Cambiaso?

"Non dico mai chi giocherà. Tutti possono giocare".

La squadra è pronta per i tanti impegni?

"Lo vedremo. Io penso di si, perché hanno fatto la Champions lo scorso anno".