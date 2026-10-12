Tre punti per l'Atalanta di Maurizio Sarri contro il Venezia. I nerazzurri hanno archiviato la pratica arancioneroverde nel giro di mezz'ora. Dopo sei minuti il tabellone della New Balance Arena diceva già 3-0: a segno Kessiè, Krstovic e di nuovo l'attaccante montenegrino per i nerazzurri. Il Venezia in realtà non si è dato per vinto e ha accorciato al 37' con Hainaut.

Nella ripresa la squadra di Stroppa ha spinto parecchio, creando anche diverse occasioni pericolose. Adams di testa ha colpito la traversa al 52', anche Yeboah ha visto un tiro infrangersi sui legni della porta difesa da Carnesecchi pochi minuti più tardi. Non è arrivato il gol del 3-2 e, pur abbassandosi nel finale, l'Atalanta ha portato a casa i tre punti. Da segnalare l'espulsione di Elmas all'89' per un entrataccia ai danni di Helgason. Sale a quota nove dopo sei giornate la Dea, mentre il Venezia resta fermo a quota 0, -4 da un manipolo di sei squadre e dalla quota salvezza.