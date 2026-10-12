Nicolò Tresoldi ha scelto, per il momento, la nazionale tedesca. Ma il suo percorso è partito dall'Asd Fontanelle, dove segnava valanghe di rete una piccola formazione di Gubbio. Poi si era trasferito ad Hannover per il lavoro di sua mamma. Non ha mai nascosto la sua simpatia per il Milan e ora sbarca a San Siro per sfidare i rivali dell'Inter. Quando è stato sorteggiato questo confronto, girava un video-social dove Tresoldi appariva molto contento di calcare per la prima volta da calciatore il campo di San Siro.