In campo mezzora sabato in campionato, Lautaro Martinez dovrebbe tornare titolare per questa sfida europea: il primo gol stagionale del capitano in Champions (finora ne ha firmati quattro in campionato) è proposto a 1,80, come quello di Marcus Thuram, tre gol consecutivi a San Siro. Anche Piotr Zielinski potrebbe trovare spazio dal 1' e una sua rete è offerta a 4,50, quella di Federico Dimarco, invece, vale 6,00.

Il Club Brugge affida le chiavi dell'attacco a Nicolò Tresoldi, attaccante sardo naturalizzato tedesco oggetto del desiderio di tanti club italiani: un suo sigillo vale 4,50 volte la posta puntata, quello di Hugo Vetlesen - a segno contro l'Aston Villa - a 9,00, stessa quota del portoghese Forbs.