NBA Europe sta per arrivare, ma sulle modalità di approdo la nebbia rimane sostanzialmente fitta. Specie dopo che lo scorso martedì, nel corso del vertice dei 13 presidenti azionisti tenutosi a Cernobbio, l'ECA, società che gestisce l'Eurolega, ha respinto la proposta della lega a stelle e strisce per un progetto congiunto definendola addirittura colonialista. La massima competizione europea ha invece deciso di trasformare le squadre affiliate in franchising e di aggiungerne altre otto, portando così il numero totale di partecipanti a 24. Questi piani si scontrano con il modello iniziale a 16 squadre della NBA (12 membri permanenti più quattro qualificate), che prevedono una franchigia permanente in ciascuna delle 12 città target, tra le quali è presente anche Milano.
E a proposito di Milano, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, provando a fare il punto della situazione, torna a parlare di un possibile inserimento di Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, e di un coinvolgimento del club nerazzurro, malgrado sia il Milan la società che in questo senso ha fatto dei passi in avanti più concreti: "Il vice commissario dell'NBA Mark Tatum ha pubblicamente evidenziato l'interesse dell'Olimpia Milano, uno dei club proprietari di squadre di Eurolega, ma si è parlato anche di un interesse da parte dei fondi di investimento che possiedono Milan e Inter, rispettivamente RedBird Capital Partners e Oaktree Capital; LeBron James è un azionista di minoranza del club rossonero. Nel caso di Milan e Inter, entrambe dovrebbero creare una squadra di basket da zero, il che ha alimentato le speculazioni su una possibile fusione tra una delle due e l'Olimpia. Lo storico club di Eurolega fornirebbe la struttura cestistica, mentre Milan o Inter contribuirebbero con il marchio", l'ipotesi avanzata dal quotidiano.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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