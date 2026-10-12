Presentando ai microfoni di Men's Health il suo libro 'Giuseppe Meazza, storia di un mito', dedicato alla figura del nonno e scritto insieme al giornalista Dario Ronzulli, Federico Jaselli Meazza, nipote del leggendario Giuseppe Meazza, torna sulla fine ormai imminente del cammino dello stadio di San Siro dedicato proprio alla figura del grande goleador nerazzurro: "Una decisione su cui non voglio entrare nel merito. Probabilmente le società hanno deciso che fosse più conveniente per loro agire così piuttosto che ristrutturarlo. Ho sperato fino all’ultimo che cambiassero idea, ma evidentemente non c’erano le condizioni per farlo”.

Per ragioni economiche e di marketing, con ogni probabilità il nome del nuovo San Siro non avrà più denominato Giuseppe Meazza, piuttosto verrà legato a qualche sponsor. “Questo purtroppo è fuori di dubbio - dice con amarezza Federico - ma sarebbe comunque bello che dedicassero a mio nonno una tribuna. A lui e ad altri campioni di Inter e Milan, come Franco Baresi e Sandro Mazzola".