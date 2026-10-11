Tutto facile per l'Inter contro il Parma. Nel 3-0 di San Siro è andato a segno anche Petar Sucic. Il croato è il decimo marcatore nerazzurro in stagione, un dato di assoluto rilievo e di grande spessore. Meglio, come spiega La Gazzetta dello Sport, non fa nessuno. Solo il Brighton e il Barcellona hanno mandato in rete così tanti giocatori nelle prime partite.

Per l'Inter ad aver segnato in Serie A sono Lautaro, Thuram, Pio Esposito, Bonny, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Sucic e Carlos Augusto. Il Barcellona, per esempio, che ha fatto 34 gol in 8 partite ed è ampiamente la squadra più prolifica d'Europa, non riesce a superare questa cifra. Anche i blaugrana, nel 3-0 di ieri sera contro il Getafe, hanno raggiunto la doppia cifra, con Jules Koundé.