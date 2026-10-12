Andrea Stramaccioni si accoda ai complimenti per l'Inter dopo la vittoria contro il Parma, quinta (con un pareggio) di questo avvio di campionato dei nerazzurri usciti positivamente dalla sosta per le nazionali. "C'è tantissimo di Chivu in questa gestione - dice -. Prende l'Inter in un momento molto delicato, con qualche straccio che volava e perdendo qualche partita all'inizio. Gestisce il caso Bastoni schierandosi dalla sua parte".

Elogi sulla gestione che riguardano anche la partita contro gli emiliani. "Sucic arriva con voglia di spaccare il mondo e qualche polemica dietro, lo fa partire titolare e lui porta in vantaggio l'Inter. Col Parma sostituisce entrambe le punte insieme, in una partita nella quale sul 3-0 tutti vogliono segnare. La gestione di Mkhitaryan di cui si parlava già della partita d'addio, invece è totalmente inserito in un progetto importante. La squadra ha tanti leader e un blocco italiano forte, in spogliatoio ha un valore. Ce l'ha anche la Roma. Per chi ce l'ha è un valore".