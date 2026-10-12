Calcio e Finanza ha già analizzato i primi documenti relativi al bilancio 2025-2026 di F.C. Internazionale Milano, evidenziando in primo luogo il fatto che la società nerazzurra ha messo nero su bianco anche gli obiettivi sportivi minimi fissati dagli amministratori per la stagione in corso, legati alla continuità aziendale, che la squadra di Cristian Chivu deve raggiungere considerando le risorse finanziarie effettive disponibili.

Il tutto sottolineando come "l’Azionista Oaktree, tramite una società appartenente al suo gruppo, ha confermato il proprio impegno a supportare la Capogruppo dal punto di vista finanziario e patrimoniale, tenuto anche conto degli investimenti prospettici per il progetto del nuovo stadio".

Ecco qual è la soglia minima prefissata per questa stagione

Terzo posto in classifica nella Serie A 2026/27

Qualificazione ottavi di finale nella UEFA Champions League 2026/27

Qualificazione semifinali di Coppa Italia 2026/27