Dopo il commento al bilancio 2025-2026, il sito ufficiale dell'Inter pubblica la versione integrale del discorso del presidente Beppe Marotta pronunciato durante l'assemblea degli azionisti del club nerazzurro avvenuta quest'oggi. Marotta ripercorre tutte le tappe e i traguardi conquistati dalle sezioni maschile, femminile e giovanile, ribadendo il sostegno alle squadre Under 23 e femminile definite "strumento strategico per la società e che l'Inter sostiene con forza". Significativo il passaggio dedicato al fatto di avere conquistato la città di Milano, e non solo a livello di titoli: "In questi mesi Milano è stata nerazzurra più che mai, e non solo nei giorni di celebrazione dei trofei. Abbiamo conquistato la nostra città e incontrato la passione dei nostri tifosi da piazza Duomo alla Montagnetta di San Siro, passando per la fermata Tricolore. Ma il progetto più grande sta ancora prendendo forma. Lo scorso novembre è stata completata l’acquisizione dello stadio Meazza e della Grande Funzione Urbana di San Siro. Presto condivideremo con tutti voi il frutto del lavoro di progettazione del nuovo stadio di Milano, per rendere tutto il quartiere un nuovo polo a vocazione sportiva e di intrattenimento, vivo e aperto alla cittadinanza. Un investimento per realizzare uno stadio meraviglioso, una nuova icona urbana, un impianto finalmente all’avanguardia e adatto a sostenere le ambizioni dell’Inter e di tutti i suoi tifosi".

Per il futuro, le idee sono chiare: "Nel corso del mercato estivo la rosa dei Campioni d’Italia si è rafforzata con l’inserimento di talenti internazionali. Siamo consapevoli che confermarsi in Italia e compiere il salto di qualità necessario per progredire a livello europeo non sarà semplice, ma affronteremo le tre competizioni con lo spirito di appartenenza e la cultura del lavoro che caratterizzano il gruppo gestito dal Mister Chivu".

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