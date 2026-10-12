Il mese di ottobre si concluderà con il derby di Milano, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per i tifosi di Milan e Inter: sabato 31, alle ore 20:45, andrà in scena la stracittadina in un San Siro a prevalenza rossonera, ad eccezione del Secondo Anello Verde. I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti di questo settore, considerato degli ospiti in questa occasione, al costo di 49 euro, una cifra a cui si sommeranno le commissioni di Vivaticket, su vivaticket.com.

Come di consueto, sono previste quattro fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2026/27, fino alla vendita per i possessori di tessera Siamo Noi. Si informano i tifosi che i biglietti verranno caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, insieme a un documento di identità valido. Inoltre, non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Ecco nel dettaglio le fasi di vendita:

FASE 1 | Abbonati Secondo Verde Serie A 2026/27

Dalle ore 12:00 alla mezzanotte di mercoledì 14 ottobre, tutti gli abbonati di secondo verde (BASE, PLUS e FULL) potranno acquistare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 2 | Tutti gli abbonati alla Serie A 2026/27

Dalle ore 12:00 alla mezzanotte di giovedì 15 ottobre, la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 2026/27 (BASE, PLUS e FULL) di qualsiasi settore, che potranno acquistare un biglietto per sé stessi, utilizzando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 3 | Soci Inter Club 2026/27 con tessera Siamo Noi

Dalle ore 12:00 di venerdì 16 ottobre alla mezzanotte di domenica 18 ottobre, la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 2026/27 (attivi entro mercoledì 14 ottobre compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 13 ottobre. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

FASE 4 | Titolari tessera Siamo Noi attiva e consegnata

Dalle ore 12:00 di lunedì 19 ottobre potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 13 ottobre. Si ricorda che il biglietto verrà caricato sulla stessa, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio.

Sarà possibile acquistare online su vivaticket.com o in uno dei punti vendita Vivaticket, elencati a questa pagina.