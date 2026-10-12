I tifosi belgi sono soliti frequentare con molto entusiasmo le trasferte e dunque quale occasione migliore di presentarsi in buon numero a San Siro? Secondo quanto riferisce il quotidiano belga Hln.be, anche contro l'Inter il Bruges può contare su un folto gruppo di tifosi: oltre 3.200 per la precisione. "Sarà difficile sovrastarli sul piano dei cori, visto che San Siro ha una capienza di ben 80.000 spettatori", evidenzia il portale giornalistico belga.