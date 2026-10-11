Nel corso di un proprio intervento durante la programmazione di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha voluto analizzare l'evoluzione del gioco dell'Inter, evidenziando le differenze tra le caratteristiche portate da Chivu e quelle manifestate ai tempi di Inzaghi: "I nerazzurri sono la squadra migliore d'Italia. Tuttavia, ci hanno lasciato anche l'incognita del perché, da squadra più forte del nostro calcio, per quattro volte (comprendendo la sfida di Champions League contro il Real Madrid, ndr) è andata sotto di due reti. Mi è venuta l'impressione che si stia completando la metamorfosi da Inter di Inzaghi a Inter di Chivu: la prima interpretava benissimo il 3-5-2 avendo grande dominio del palleggio e della manovra; la seconda vuole essere più diretta e verticiale e aggressiva. Questo passaggio la porta comunque a dover concedere qualcosa. Contro il Parma, nonostante il dominio e la vittoria, sono stati comunque concessi nove tiri in porta. Credo che Chivu sia contento di quello che sta vedendo. Questa conformazione per la Champions League diventa interessante, ma devi stare attento a capitalizzare perché a quei livelli con nove tiri nello specchio a festeggiare sono gli altri".