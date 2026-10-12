Oggi, l'Inter ha presentato il primo Report di Sostenibilità della propria storia, un documento ch rappresenta una tappa fondamentale nel percorso del club verso un modello di crescita sempre più responsabile, trasparente e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo.

"Il Report - si legge su Inter.it - nasce dalla consapevolezza del ruolo che il Club svolge all’interno della società e dalla volontà di andare oltre i temi di compliance tecnica per comprendere e gestire in modo sempre più efficace l’impatto generato dalle proprie attività verso tifosi, dipendenti, atleti, partner, comunità e nuove generazioni.

Negli anni, l’Inter ha promosso numerose iniziative in ambito sociale, educativo e di inclusione rivolte ai giovani, alle comunità e ai tifosi in Italia e nel mondo. Con la pubblicazione del Report, il Club compie un ulteriore passo avanti: mettere a sistema le attività già esistenti, misurarne i risultati e definire una strategia di sostenibilità per consolidare le buone pratiche già avviate e individuare nuove aree di miglioramento attraverso un approccio strutturato e trasparente.

Il documento offre una fotografia dell’Inter di oggi e rappresenta il punto di partenza di un percorso di crescita continua. Come avviene sul campo, anche nell’ambito della sostenibilità il miglioramento passa dalla capacità di definire obiettivi chiari, misurare i risultati raggiunti e individuare nuove opportunità di sviluppo.

Il Report è stato predisposto secondo il Voluntary Sustainability Reporting Standard elaborato dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), articolato in undici aree ESG, e prende in esame il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026. Costituisce una prima base strutturata di informazioni e indicatori attraverso la quale il Club potrà misurare nel tempo i propri impatti e indirizzare le successive azioni di miglioramento.

Tra i principali risultati rendicontati nel documento assume particolare rilievo l’adozione di quattro nuove politiche dedicate all’ambiente, alla tutela dei minori, alla diversità, equità e inclusione e al contrasto delle discriminazioni, nonché al calcio per tutte le abilità, in accordo con le più recenti direttive UEFA. Inoltre, con la stesura del report ha preso avvio la misurazione delle emissioni Scope 1 e Scope 2 secondo il GHG Protocol.

Attraverso il Report di Sostenibilità, il Club intende inoltre promuovere una maggiore cultura della sostenibilità all’interno del mondo nerazzurro, coinvolgendo tifosi, partner e stakeholder in un percorso condiviso di consapevolezza e crescita".

“Il calcio ha sempre avuto la capacità di andare oltre il campo. È parte della vita di milioni di persone, crea legami tra generazioni e porta con sé valori che restano nel tempo. Per questo riconosciamo la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi, della nostra comunità e delle generazioni future. Questo primo Report di Sostenibilità rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso: non un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino che ci consentirà di comprendere meglio il nostro impatto, misurarlo e continuare a migliorare. Dentro e fuori dal campo”, ha spiegato Giuseppe Marotta, Presidente e CEO di FC Internazionale Milano.