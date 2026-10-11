La Lazio rimane agganciata al treno della vetta della classifica superando il Monza col punteggio di 3-1, una vittoria che permette alla squadra di Rino Gattuso di portarsi a quota 16 e raggiungere l'Inter al comando. Vittoria che sembra agevolata dalle reti di Nuno Tavares e Gustav Isaksen, coi brianzoli che chiudono il primo tempo anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Lorenzo Lucchesi reo di avere fermato Tijjani Noslin lanciato a rete. Eppure, la squadra di Ivan Juric disputa una ripresa di grande orgoglio accorciando le distanze in apertura con Saba Goglichidze e andando vicina in diverse occasioni addirittura al pareggio, prima di arrendersi al primo gol in biancoceleste di Andrea Pinamonti.

Arriva anche la prima vittoria stagionale per il Bologna di Raffaele Palladino, che sbanca il Via del Mare di Lecce: apre le marcature Riccardo Orsolini con un'autentica magia sull'assist di Nicolò Cambiaghi, poi nella ripresa arriva il pareggio giallorosso firmato da Amar Fatah che punisce l'uscita naif del portiere rossoblu Massimo Pessina e trova la sua prima rete italiana. Ma al 76esimo, a trovare la sua prima gioia in Serie A è anche il neerlandese Jay Enem, che con un tocco morbido sull'assist ancora di Cambiaghi beffa Wladimiro Falcone e sigilla la vittoria felsinea. Grande iniezione di fiducia in vista del match contro l'Inter di sabato.