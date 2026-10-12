Dopo essere partito dalla panchina contro il Parma, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi una maglia da titolare in Champions League contro il Bruges. Tra i cambi di formazione nell'Inter ci sarà quello riguardante il capitano argentino, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Escludere il "Toro" è sempre complicato, ma Chivu lo ha convinto (si legge) a un mezzo turno di riposo sapendo che già martedì c'era un'altra sfida, in Europa.

"Le dolci note dell’inno della coppa dalle grandi orecchie non fanno altro che elettrizzare ancora di più l’argentino, alla ricerca dell’unica vittoria che manca per completare il Grande Slam personale - riporta il quotidiano - Per lo status raggiunto, il bomber nato a Bahía Blanca spera ancor di più di entrare nel circolo ristretto di coloro che hanno alzato la Champions League, pur consapevole che servirà un percorso perfetto e un incastro tra grandi prestazioni e circostanze favorevoli in un cammino ricco di insidie".

Annotazione statistica: complice anche la prematura eliminazione dello scorso anno, con Lautaro fuori per infortunio nel ritorno dei playoff con il Bodo/Glimt, l'argentino non segna in Coppa dal 5 novembre 2005, Inter-Kairat, gara che i nerazzurri vinsero senza brillare granché.