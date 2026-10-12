Il mercato 'inglese' non decolla, ma Cristian Chivu può continuare a godersi una rosa extra-large, grazie alla crescita di chi era già in rosa la scorsa stagione. Lo evidenzia oggi il Corriere della Sera, sottolineando come la competizione interna abbia raggiunto la temperatura ideale per tenere sempre alto il livello e applicare un calcolato turn over anche in Champions League, domani sera contro il Bruges, dove si rivedranno i vari Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni e Piotr Zielinski, con Hakan Calhanoglu che ha superato il fastidio al ginocchio e ieri si è allenato regolarmente.

L'ottima notizia in casa nerazzurra è l'avanzamento di status di diversi calciatori, che oggi non possono essere più considerate semplici alternative bensì certezzze: Yann Bisseck, Petar Sucic, Carlos Augusto, Andy Diouf e Pio Esposito possono essere coinvolti in ogni mometo senza far rimpiangere nessuno. In più, in attesa dei recuperi di Curtis Jones e John Stones, si è finalmente rivisto Djed Spence, che con il tempo dovrebbe diventare il titolare a destra. Da qui la legittima ambizione della squadra in Champions League, come si evince dalle dichiarazioni di alcuni calciatori: non un sogno, ma un obiettivo. L'Inter sente di poter competere contro chiunque, pur non avendo lo stesso fatturato di chi oggi viene considerato il favorito per la vittoria finale.