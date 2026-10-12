Dieci marcatori diversi nelle prime sei giornate di campionato: nessuno, in Serie A, ha fatto quanto l'Inter e in Europa solo il Brighton ha fatto lo stesso nei cinque campionati più importanti. I giocatori già a bersaglio sono Lautaro, Thuram, Esposito, Bonny, Bisseck, Calhanoglu, Carlos Augusto, Sucic, Zielinski e Barella.

Un segno di continuità perché, ricorda il Corriere dello Sport, già nella passata stagione l'Inter vinse lo Scudetto con 17 giocatori diversi capaci di andare a segno.