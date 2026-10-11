Il Genoa cambia decisamente volto in dirigenza. In mattinata, infatti, era arrivato il comunicato del club che annunciava l'addio dell'ormai ex Chief of Football Diego Lopez. Al suo posto, nello stesso ruolo, François Modesto, che sostituirà il collega a partire da oggi. Durante la scorsa stagione aveva affiancato Comolli alla Juventus, rivestendo il ruolo di direttore tecnico. Nel ruolo di direttore sportivo ecco invece Stefano Melissano.

Il secondo comunicato odierno del club afferma: "Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale. Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa".