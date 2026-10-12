Arrivano parole di stima per l'Inter da Ivan Leko, allenatore del Bruges, alla vigilia della sfida contro i campioni d'Italia, a San Siro, in occasione del match valido per la seconda giornata di Champons League. "Sappiamo bene contro chi giochiamo, a me piace molto vedere le partite dell'Inter. E' il miglior 3-5-2 degli ultimi anni in Europa. Noi vogliamo competere, vogliamo fare risultato - ha spiegato in conferenza stampa -. Sarei felice, se riuscissimo a dominare qui. Conosco il nostro potenziale e il nostro talento. Abbiamo imparato da tutte le partite, anche dalla sconfitta contro l'Aston Villa. Sono fan del 3-5-2, mi piace questo modulo. Sappiamo dove potremo fare del male, anche se sarà difficile. Il mio obiettivo per domani è competere".

Dopo aver parlato del collettivo, Leko si concentra su un singolo, il grande ex della sfida Yann Sommer: "Sommer: E' un top, un leader dentro e fuori dal campo. Domani riceverà tanti applausi dai tifosi nerazzurri, se lo merita".