Non è stato un sabato pomeriggio felice dal punto di vista del risultato per l'Inter U23, sconfitta 2-1 dal Savoia a Torre Annunziata. E' un pomeriggio che però resterà sempre nella memoria di Filippo Cerpelletti e Davide Sorino. I due, prodotti del vivaio nerazzurro, hanno trovato spazio da subentrati, facendo l'esordio assoluto tra i professionisti.

Cerpelletti, centrocampista classe 2007 e capitano della Primavera nella scorsa stagione, ha ben figurato. Entrato al 57', ha dato ritmo e qualità alla manovra nerazzurra. Da inizio stagione il nativo di Gardone Val Trompia fa parte del gruppo a disposizione di Vecchi. Diversa la storia per Sorino. Il terzino, di un anno più piccolo, si divide tra Primavera e Under 23. Mandato in campo da Vecchi a nove dalla fine per cercare spinta sull'out di sinistra, è in grado di agire sia da terzino che da esterno alto. Entrambi hanno dunque iniziato il loro percorso nel calcio professionistico.