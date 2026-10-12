Dopo Cristian Chivu, arriva ai microfoni di Sky Sport anche Manuel Akanji per le prime dichiarazioni della vigilia della gara di Champions contro il Brugge: "Sto bene, abbiamo ora un'occasione per vincere davanti ai nostri tifosi in Champions League dopo aver perso la prima partita".

Qual è il pericolo nascosto dal match contro il Brugge?

"Se guardiamo la squadra, si vede che sono un ottimo gruppo. Non sono nella prima fascia, ma bisognerà fare attenzione perché sono abituati a giocare in Champions. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e questo ci darà fiducia. Col Real Madrid abbiamo subito la prima sconfitta stagionale e vogliamo vincere domani con una bella prestazione".

Hai parlato con Sommer?

"Sì, ci siamo sentiti due giorni fa. Non vedo l'ora di ritrovarlo, dopo il 2024 non ha più giocato con la Nazionale. Sarà bello ritrovarlo".

Avete studiato il Brugge? Che problemi può darvi Tresoldi?

"Non lo abbiamo ancora fatto perché dobbiamo ancora analizzare la gara col Parma. Dovremo comunque essere bravi a non perdere palla in transizione, perché se no diventa complicato. Faremo la nostra partita, come sempre".

Che difficoltà porta iniziare una stagione dopo un Mondiale?

"Ogni anno diventa più complicato perché ci sono sempre più partite, la pausa non è così lunga e non è facile giocare 49 settimane di calcio. La prima partita giocata abbiamo fatto bene, sono abituato a giocare a questi ritmi e spero di mostrarlo in campo".

Cos'è la Champions per l'Inter? Un obiettivo, un sogno, uno stimolo?

"Duro da dirsi, è presto. Siamo alla seconda partita e la cosa importante è entrare nelle prime otto per evitare il playoff. Dobbiamo concentrarci sulle partite che avremo da affrontare e poi vedremo con chi giocheremo".