Ottavio Bianchi, ex allenatore di Inter e Napoli, ha parlato nel corso di 'Salite sulla Giostra' di Stile TV del momento della squadra partenopea: "È troppo presto per dare dei giudizi, il campionato è appena cominciato. Queste prime partite servono all’allenatore per fare una valutazione. Ci sono due giocatori in ritardo per le rispettive nazionali, ci sono gli infortunati, quelli in ripresa per cui parlare in questo periodo e non solo per il Napoli, ma per tutte le squadre, è prematuro. Ora bisogna prendere giorno per giorno quello che viene, poi quando tutte saranno al massimo si vedrà. Di solito in questo periodo sono in forma le squadre che non hanno nazionali, per cui dare giudizi sull’andamento delle squadre italiane non è da persona che conosce il calcio".

Il Napoli, comunque, resta favorito per la conquista dello Scudetto insieme all'Inter: "L’Inter ha il vantaggio di non aver cambiato molto, poi bisognerà vedere se tiene botta e c’è da vedere se le altre miglioreranno, ma ne sono certo. Poi, ci sono tutte le altre e ricordo quando allenavo piccole squadre come il Como, aspettavamo le vacanze per allenarci meglio e fare poi qualche punto".