Inter e Brugge si sfidano domani sera a San Siro alle 19. Il sito ufficiale del club scrive le informazioni generali di accesso all'impianto: l'apertura dei cancelli per Inter-Club Brugge è in programma alle ore 19:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli. Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto: in caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta", evidenzia il sito.

La speciale illuminazione

Inter.it evidenzia che "il Meazza si prepara a vivere la sua prima notte europea di questa stagione: diverse le attività in programma per i tifosi nerazzurri, che prima del calcio d'inizio saranno chiamati a partecipare alla speciale illuminazione di San Siro grazie alle torce dei propri smartphone, attraverso i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi durante la partita".

Sezione: News / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 20:39 / Fonte: Inter.it
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione