Inter e Brugge si sfidano domani sera a San Siro alle 19. Il sito ufficiale del club scrive le informazioni generali di accesso all'impianto: l'apertura dei cancelli per Inter-Club Brugge è in programma alle ore 19:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli. Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto: in caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta", evidenzia il sito.

La speciale illuminazione

Inter.it evidenzia che "il Meazza si prepara a vivere la sua prima notte europea di questa stagione: diverse le attività in programma per i tifosi nerazzurri, che prima del calcio d'inizio saranno chiamati a partecipare alla speciale illuminazione di San Siro grazie alle torce dei propri smartphone, attraverso i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi durante la partita".