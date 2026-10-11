Gol dell'1-0 e dichiarazioni nel post partita dopo essere nominato Mvp della partita. Petar Sucic ha allontanato nel migliore dei modi le voci su un possibile malcontento e ribadisce la volontà di restare all’Inter, concentrandosi esclusivamente sul campo.

Dopo i 90 minuti disputati contro il Parma, il centrocampista croato ha chiarito il significato delle dichiarazioni rilasciate durante la sosta con la propria nazionale, precisando che il riferimento era soltanto al minutaggio e non a un’eventuale partenza.

"Per me la cosa importante è soltanto giocare, aiutare la squadra e sono felice quando riesco a farlo", ha spiegato il nerazzurro al termine della partita, mettendo a tacere le interpretazioni sulle sue parole.

Ora viene il bello

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’assenza di Curtis Jones nelle prossime settimane potrebbe offrirgli ulteriori opportunità, anche se Sucic ha già dimostrato di poter ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Chivu. Il tecnico aveva infatti ricordato come il croato fosse stato il terzo centrocampista più utilizzato nella scorsa stagione.

Contro il Parma, oltre al gol che ha sbloccato la gara, Sucic ha convinto per grinta, intensità e capacità di recuperare palloni. Proprio questi aspetti rappresentano un passo avanti nel percorso di crescita richiesto dall’allenatore dal suo arrivo a Milano. Ora il centrocampista punta a consolidare la propria posizione, mettendo il lavoro quotidiano e le esigenze della squadra davanti a ogni altra considerazione.